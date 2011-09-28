Українці Риму відсвяткували 20-ту річницю Незалежності Україні в одному з найвідоміших театрів у центрі італійської столиці - “Teatro Eliseo”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Християнського товариства українців Італії, урочистості відбулися 25 вересня, а на урочистий захід та святковий концерт прийшли понад 400 українців, які проживають в Римі.

На святі були присутні представники українських дипломатичних установ в Італії та у Ватикані, духовенства УГКЦ, чисельні італійські гості.

Організатором дійства стало Християнське товариство українців в Італії у співпраці з недільною школою “Свята Софія” та фольклорним театром “Берегиня”, за підтримки УГКЦ в Італії.

Розпочалося святкування переглядом документального фільму про історію становлення Української держави. Після цього до присутніх звернувся з вітальним словом генеральний секретар Світового конгресу українців Стефан РОМАНІВ з Австралії. Він, зокрема, закликав українців незалежно від їх місця проживання гуртуватися для розбудови українства та не сприймати жодних штучних поділів, котрі нав`язуються ззовні.

Протягом вечора виступали місцеві українські виконавці - оперні співаки Лідія КУЗЬМЕНКО, Володимир КРАМАР, 17-річна скрипалька з Болонії Настя ПЕТРИЩАК, а завершив вечір відомий український виконавець Тарас ЧУБАЙ.