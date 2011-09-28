Польща відкриє в Україні мережу пунктів прийому візових анкет

Міністерство закордонних справ Польщі вирішило відкрити в Україні мережу пунктів прийому візових анкет від українських громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Посольстві Республіки Польща в Україні повідомив керівник Консульського відділу Посольства Польщі у Києві Рафал ВОЛЬСЬКІ.

«Польща вже відкрила сім консульських установ в Україні, щоб будь-який громадянин України мав доступ до польського консульства, яке знаходиться недалеко від нього. І для того, щоб ще збільшити мережу пунктів доступу до польських віз, Міністерство закордонних справ Польщі вирішило відкрити в цьому і на початку наступного року мережу пунктів прийому візових анкет. Цим буде займатися відома в Україні і світі компанія у наданні таких послуг «VFS Global», - сказав він.

При цьому Р.ВОЛЬСЬКІ підкреслив, що зазначена компанія не буде дублювати мережу консульських установ, і що перші такі пункти будуть відкриті в Івано-Франківську, Донецьку і Дніпропетровську – де наразі немає польських консульств, а також у Львові, який був і залишається безумовним лідером у видачі віз.

«Також наш партнер VFS планує відкрити мережу і наступних пунктів, так щоб доступ до передачі візових анкет був простішим для громадян України», - зазначив керівник Консульського відділу Посольства Польщі у Києві.

Водночас він підкреслив, що «відкриття цих пунктів нічого не змінює з того, що пов’язане з доступом до консульських установ Польщі», і люди зможуть здавати документи як до консульських установ, так і до пунктів компанії.

«З послугами цих пунктів будуть пов’язані додаткові послуги – можливість здійснення на місці оплати, можливість зробити документи, фотографію та інше», - зазначив Р.ВОЛЬСЬКІ. Також передбачається можливість за додаткові кошти доставити паспорт назад клієнту.

Р.ВОЛЬСЬКІ наголосив на домовленості, що плата за послуги компанії в Україні буде найнижчою з усіх країн, які користуються послугами цієї компанії, і становитиме 19,5 євро. При цьому, зауважив Р.ВОЛЬСЬКІ, багатьом людям не треба буде їхати з міст, де немає консульської установи, туди, де вона є, і витрачатися на дорогу.

Перший такий пункт прийому візових анкет планується відкрити у середині листопада в Івано-Франківську.

Також Р.ВОЛЬСЬКІ нагадав, що з 1 вересня МЗС Польщі прийняло рішення про спрощення і скорочення переліку документів, які мають подавати громадяни України у польські консульські установи для отримання візи.

«Ми не вимагаємо додаткових документів, які вимагають, наприклад, підтвердження місця роботи чи довідку про фінансові доходи. Ці фінансові перевірки є предметом подальшої перевірки, але не консульської установи, а прикордонними службами Польщі», - сказав представник Посольства. При цьому він попросив пам’ятати, що польське законодавство передбачає, що при в’їзді на територію Польщі іноземці повинні мати певну суму коштів або доступ до них, інформація про що міститься на веб-сторінці консульських установ.

«Важливо, що далі треба підтвердити мету поїздки до Польщі, важливим є й те, що потрібна страховка», - зазначив він. Також Р.ВОЛЬСЬКІ додав, що з 15 вересня ц.р. обов’язково реєструватися на консульському веб-сайті, на якому, по-перше, є можливість передачі своїх даних без жодних проблем, і по-друге, ця система дає можливість отримати оптимальний і зручний термін візиту у консульство.

Також Р.ВОЛЬСЬКІ представив журналістам статистичні дані щодо отримання українськими громадянами віз у польських консульських установах за останні роки. Так, в 2009 році польськими консульськими установами громадянам України було видано 438 тис. 997 віз, у 2010 році – 452 тис. 878 віз, за перші вісім місяців 2011 року – 381,7 тис. віз. За словами Р.ВОЛЬСЬКІ, якщо ця тенденція утримається, то на кінець 2011 року очікується цифра близько 580 тис. виданих віз. При цьому рівень відмов у видачі віз, у порівнянні із консульськими установами інших країн, традиційно є дуже низький – лише 2,6-2,7%.