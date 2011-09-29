3 жовтня о 10:00 в УКУ відбудеться відкрита лекція доктора права, експерта з питань розвитку Латинської Америки Петра Костіва на тему «Політика і розвиток Латинської Америки: уроки для України».

Лекція відбудеться у 102ауд., (філософсько-богословський факультет УКУ, вул. Хуторівка 35а (Львів)).

Організатои: Інститут лідерства та управління і кафедра журналістики УКУ.

Довідки за тел. + 38 066 5422638 Наталка Мисула.

***Петро Костів є доктром права, навчався у Школі права Університету Мічиган (США); вивчав юридичні системи Аргентини, Колумбії; закінчив політичні студії у Південній Африці. Є співзасновником та віце-президентом міжнародного фонду Розвитку культури оподаткування у Києві.