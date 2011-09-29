Вайда в листопаді приступить до зйомок фільму, присвяченого Валенсі

"Ми – народ польський" – нова картина Анджея Вайди, відкладена через хворобу 85-річного режисера, буде запущена у виробництво в листопаді, повідомляє Film New Europe.

Фільм, прем`єра якого назначена на 2012 рік, присвячений лідерові руху "Солідарність" Леху Валенсі.

Про те, що Анджей Вайда планує зняти фільм про Валенсу, стало відомо в лютому 2009 року. "Мене турбує і дратує нинішня ситуація, в якій герой "Солідарності" Лех Валенса, що зіграв таку важливу роль в нашій історії, піддається атакам людей, які в порівнянні з ним просто ніхто", – пояснив тоді режисер.

Відомо, що в новому фільмі Вайди Моніка Белуччі виконає роль італійської журналістки Оріани Фаллачі, яка інтерв`ювала, зокрема, Муаммара Каддафі, Федеріко Феліні, Ден Сяопіна і Ясіра Арафата. На початку 80-х років Фаллачі поговорила й з Валенсою.

Не дивлячись на те, що до зйомок залишився всього місяць, виконавець головної ролі у фільмі до сих пір так і не визначений.

Крім Моніки Белуччі Анджей Вайда хотів би зняти в своєму фільмі й інших іменитих акторів. Так, наприклад, ходять чутки, що в ролі Маргарет Тетчер режисер бачить Меріл Стріп, яка зараз знімається в ролі Тетчер у фільмі "Залізна леді" (The Iron Lady).

Подробиці