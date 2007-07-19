На концерті Metallica в Москві затримано 160 осіб

У Москві на Великій спортивній арені спорткомплексу "Лужніки" пізно ввечері в середу завершився концерт легендарної рок-групи Metallica. Як повідомили "Интерфаксу" в Управлінні інформації ГУВС столиці, хуліганських дій під час заходу не зафіксовано.

Концерт почався о 20:00 і продовжувався три години. За словами джерела в ГУВС, за час його проведення співробітниками міліції було затримано 160 осіб, в основному - в стані алкогольного сп`яніння.

Суспільний правопорядок забезпечували більше 3 тисяч співробітників міліції, зокрема 1900 військовослужбовців внутрішніх військ. У резерві знаходилися 260 бійців ОМОНу.

За даними організаторів концерту, було продано 62 тисячі квитків. На розігріванні в Metallica виступила фінська love metal-група H.I.M.

Metallica відвідала Москву в рамках європейського гастрольного туру під назвою Sick of the studio `07. До цього група побувала в Росії тільки одного разу - у вересні 1991 року.

За матеріалами Lenta.ru