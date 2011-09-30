Президента Казахстану висунули на Нобелівську премію

10:59, 30 вересня 2011
Культура
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За внесок у створення миру

Парламент Киргизстану підтримав ідею про висунення президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва на здобуття Нобелівської премії в 2012 році за внесок у створення миру.

Ініціатором висунення Назарбаєва став спікер киргизького парламенту Ахматбек Кельдібеков. Рішення законодавців буде направлено у відповідні інстанції.

Пропозиції про висунення Назарбаєва на Нобелівську премію миру луналиі раніше. Рівно рік тому цю ідею запропонувала Всесвітня Асамблея тюркських народів.

"Президент Назарбаєв особисто зіграв ключову роль у вирішені ситуації в сусідньому Киргизстані після квітневих подій 2010 року, завдяки чому була відвернена можлива громадянська війна", - заявив тоді глава Асамблеї Ерментай Султанмурат.

Крім того, Висунути кандидатуру президента Казахстану на Нобелівську премію миру в 2012-2013 роках запропонувала в серпні цього року норвезька громадська організація "Bike for Peаce".

Відзначимо, раніше повідомлялося, що Нобелівську премію миру можуть вручити організаторам арабських революцій, зокрема, єгипетської.

ТСН

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