Українська галерея продала в Москві портрет Путіна за 200 тис. євро

Анонімний російський бізнесмен на закритих торгах купив портрет Володимира Путіна роботи американського художника Девіда Датуни за 200 тисяч євро.

Торги відбулися під час міжнародної художньої ярмарки Арт-Москва, яка проводилась з 21 по 25 вересня в російській столиці.

У Європі Датуни представляє українська галерея Mironova Gallery.

У галереї повідомили, що спочатку була оголошена ціна на інсталяцію у розмірі 100 тисяч євро, але оскільки портрет зацікавив багатьох колекціонерів, були організовані закриті торги.

Портрет Путіна називається Путін - Мона Ліза, і створений Датуни з безлічі мініатюрних фотографій полотна Леонардо Да Вінчі. Інсталяція створена у співпраці з американським художником китайського походження Алексом Гуфенг Чао, який спеціалізується на портретах знаменитостей.

"На думку Датуни, Путін - така ж загадка для людства, як і усмішка Джоконди. У Росії до Путіна в основному ставляться, як до надії нації, а в зовнішньому світі він часто викликає розрізнені почуття, від поваги до страху", - йдеться на сайті галереї.

Між тим, зображення Президента України Віктора Януковича з`являлися на тарілках, рисовому зернятку, на килимі, на кавуні, в бурштині, на стінах будинків, а також у вигляді персонажа конструктора Lego. У березні в Києві український художник Руслан Кутняк у рамках проекту Art Expo Ukraine представив портрети на купюрах, зобразивши українських політиків і бізнесменів.

Корреспондент

