Тетяну Ліознову поховають на Донському цвинтарі у Москві

Режисер і сценарист Тетяна Ліознова буде похована на Донському кладовищі.

Як повідомив близький друг режисера В’ячеслав Шмирьов, Тетяна Ліознова буде похована поруч з могилою матері. Точна дата наразі невідома.

Він також розповів, що останнім часом Ліознова повільно згасала і вже з березня практично увесь час проводила у лікарні.

Нагадаємо, що Тетяна Ліознова померла сьогодні, 29 вересня, у Москві у віці 87 років.

Тетяна Ліознова народилася у Москві 20 липня 1924 року. Закінчила ВДІК у 1949 році. Перша її постановка – Пам’ять серця була високо оцінена кінокритикою і глядачами. Потім послідували фільми Євдокія (1961), Їм підкоряється небо (1963), Три тополі на Плющисі (1967), Ми, що нижче підписалися (1980), Карнавал (1982) і багато інших.

Найвідоміша робота Ліознової - 12-серійний телефільм Сімнадцять миттєвостей весни.

Ліознова також проявила себе як сценарист - картину Карнавал вона зняла за сценарієм, який написала у співавторстві з Ганною Родіоновою.

Тетяна Ліознова мала низку почесних нагород - зокрема, у 1999 році їй присудили орден За заслуги перед Вітчизною III ступеня, у 2009 році - ту ж нагороду IV ступеня. З 1984 року вона також носила звання народної артистки СРСР.

Корреспондент

