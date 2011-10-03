Брати Капранови презентують «Щоденник моєї секретарки»

Книгарня «Є» та видавництво «Зелений пес» запрошують на презентацію нової книги Братів Капранових – «Щоденник моєї секретарки» – 4 жовтня о 18:00.

За участю журналіста та телеведучого Андрія Куликова, письменниці Міли Іванцової та, звісно ж, самих Братів Капранових!

Uоловний герой роману – представник так званої «еліти», в якого все як на долоні: політика, бізнес, хитромудрі схеми, гроші, хабарі, підстави, шоу-бізнес, коханки… "Це – своєрідне щеплення для читачів, щоб вони могли бачити нашу державу такою, якою вона насправді є, а не такою, якою її нам показують", – вважають письменники.

«Усі факти, що їх описано в романі, є справжніми. Але усі герої є вигаданими. Збіги, здогадки, в тому числі й правдиві, ми залишаємо цілком на сумлінні читача», – попереджають автори.

Одного разу світ головного героя роману «Щоденник моєї секретарки» починає руйнуватися – настає час великого бізнесового та політичного переділу, гаряче літо 2004-го...