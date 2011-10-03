Назвали переможців Манхеттенського кінофестивалю

3 жовтня за київським часом (2 жовтня за нью-йоркським) були оголошені переможці Манхеттенського фестивалю короткометражних фільмів-2011, де найкращий фільм обирали глядачі, у тому числі з України.

Найкращу короткометражку року обирали глядачі більш ніж 250 міст по всьому світу, де 10 фільмів-фіналістів фестивалю показували протягом останнього тижня.

Золоту медаль Манхеттенського фестивалю отримав американський фільм Давид і Голіаф - історія про те, як під час Другої Світової Війни німецька вівчарка врятувала від смерті єврея-втікача. Головну роль у фільмі виконав зірка кіно-саги Сутінки Біллі Берк. Режисер фільму Джордж Завердас написав сценарій на основі реальної історії.

Друге місце і Срібну медаль завоювала комедія-каламбур Членопед австралійського режисера Крістофера Столлера.

Третє місце посіла чорна комедія Я люблю Люсі (Шотландія). Нагорода стане вже 8-ю за рахунком для режисера Коліна Кеннеді за цей фільм. Головну роль зіграла Камілла Разерфорд - британська модель і актриса, що грала у таких режисерів, як Вес Андерсон, Міра Наїр, Джон Мейбері та інші.

Українська статистика глядацького голосування повністю збіглася зі світовими результатами - фільм Давид і Голіаф лідирував з великим відривом від своїх найближчих послідовників - Членопеда і Я люблю Люсі, повідомили Корреспондент.net в компанії Артхаус Трафик.

Цього року в Україні за фільми Манхеттенського фестивалю короткометражок проголосувало близько 5 тисяч людей - що вдвічі більше, ніж у попередньому.

Слід зазначити, що подати заявку на участь у Манхеттенському фестивалі короткометражних фільмів-2012 може кожен - зробити це можна на офіційному сайті фестивалю до 31 липня 2012 року.

Добірку десяти фільмів-фіналістів Манхеттенського фестивалю короткометражних фільмів цього року все ще можна побачити в кінотеатрах Києва, Одеси та Львова до 5 жовтня.

Нагадаємо, що тиждень Манхеттенського фестивалю короткометражних фільмів-2011 (Manhattan Short Film Festival) стартував 23 вересня.

У 2010 році переможцем фестивалю став італійський фільм Війна режисера Паоло Сассанеллі.

Корреспондент.net