Видатні українські журналісти з'являться на марках

До свого 15-річчя газета «День» видає серію марок із портретами видатних журналістів.

Як повідомили УНІАН у редакції газети, у марках (так само як, приміром, у грошових знаках) зазвичай відображається символічний ряд, за яким та чи інша країна себе ідентифікує. Після здобуття незалежності в Україні почали з’являтися численні серії марок, пов’язані саме з українською ідентифікацією: ціла галерея національних героїв, громадських та державних діячів, письменників, художників, марки, що відображають важливі для України події й дати, етнографічні мотиви, українську природу. Завдяки «Дню» до цього переліку додасться ще й галерея великих журналістських імен. На честь свого 15-річчя газета видає власну серію марок «День»: великі імена». На трьох поштових знаках, що увійшли до серії, - портрети видатного публіциста, дослідника Голодомору 1932-1933 років Джеймса Мейса (нагадаємо, він працював у «Дні» із 1997-го по 2004 рік), публіцистки та філософа, авторки однієї із книжок Бібліотеки «Дня» Клари Гудзик (роки роботи в нашій газеті - 1996-2008), а також малюнок талановитого українського художника-карикатуриста Анатолія Казанського, який устиг присвятити роботі у «Дні», на жаль, лише два роки (1996-1998).

Як зазначають в «Дні», цей проект - безпрецедентний для України. Жоден інший український засіб масової інформації досі не випускав власних марок.