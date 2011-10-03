Школярів лікуватимуть фотографіями Брітні Спірс без фотошопу

Британських школярів будуть лікувати фотографіями Брітні Спірс без фотошопу.

Влада Великобританії запускає освітню психологічну програму, в рамках якої підліткам покажуть необроблені фотографії поп-зірок. Про це пише Campaign.

Знайомство з рекламними і журнальними фотографіями знаменитостей до їх обробки графічними редакторами, на думку психологів, має допомогти підліткам зміцнити самооцінку і зменшити переживання з приводу недосконалості власного тіла.

Зокрема, підлітки побачать необроблені фотографії Брітні Спірс, на яких можна розгледіти всі фізичні недоліки співачки, приховані в офіційних фотосесіях.

"Медіа та реклама нав`язують підліткам нереальні стандарти, створені штучно. Є результати досліджень, які говорять про те, що це негативно впливає на самооцінку неповнолітніх", - констатувала міністр з питань рівноправності Лінн Фезерстоун.

За словами Фезерстоун, найбільш проблемним в цьому сенсі вважається вік 10-11 років.

Корреспондент