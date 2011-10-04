У Києві представлять рекордний пундик (фото)

У Києві представлять рекордний пундик

Сьогодні у рамках 17-ї спеціалізованої виставки кондитерської та хлібопекарської промисловості «Sweets and Bakery Ukraine» буде представлено найбільший в Україні пундик, виготовлений у формі зозулиці.

Як повідомили УНІАН у проекті «Зозулиця», акція буде реалізована за підтримки інформаційного центру «Україна 2012». Українська історія та традиції, які уособлює собою неофіційний талісман Євро-2012 - свищик Зозулиця, - об’єднаються із провідним та невід’ємним символом України - хлібом.

Розміри пундика у формі зозулиці дозволять встановити рекорд України. Одразу після презентації відбудеться церемонія фіксації рекорду та внесення пундика до Книги рекордів України. Протягом виставки усі охочі зможуть побачити пундик-рекордсмен на експозиції проекту «Зозулиця».

Головними гостями церемонії встановлення рекорду стануть вихованці дитячого будинку Київської області, яких організовано буде доставлено на виставку. Одразу після представлення великої Зозулиці із хліба для малечі (орієнтовно 100 дітей) у конференц-залі проект «Зозулиця» організує та проведе просвітницько-виховний захід за участі відомого спортсмена Дениса СИЛАНТЬЄВА, виконавиці Каті ЧІЛІ, дизайнера-модельєра та учасниці реаліті-шоу «Холостяк» Ілони КУЦ, а також фольклорного гурту «Буття», музикантів Максима БЕРЕЖНЮКА і Данила ДАНИЛЕЙКА.

Під час заходу діти познайомляться із давньою історією України, дізнаються про українські символи, обереги, зокрема, Зозулицю, заспівають та потанцюють під супровід народних музикантів, а також обговорять важливість спорту у житті кожної людини та непересічність європейської футбольної першості наступного року.

Для маленьких гостей проект «Зозулиця» ініціює серед компаній-учасниць виставки збір солодощів. Їх діти отримають по завершенню акції. Завдяки колективним зусиллям профільних компаній діти отримають солодкі сувеніри.

Акцію також підтримає видавництво «Самміт-книга», яке у додаток до солодощів подарує дітям цікаві книжки.

Проект «Зозулиця» сподівається, що завдяки спільним зусиллям та небайдужості відбудеться справжнє свято українських духу, хлібних традицій та спортивних звитяг, йдеться у повідомленні.