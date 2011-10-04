2 жовтня в Одесі почалися зйомки нового фільму Кіри Муратової з робочою назвою Кінопроби. Однокурсники.

Практично вся творча група стрічки вже працювала разом на попередніх фільмах цього режисера: продюсує стрічку Олег Кохан, SOTA Cinema Group, оператор-постановник - Володимир Панков, художник-постановник - Євген Голубенко, художник по костюмах - Руслан Хвастов.



Українська частина акторського ансамблю представлена ​​Віталієм Лінецьким та Наталею Бузько, Георгієм Делієвим, Утою Кільтер, Юрієм Невгамонним, Геннадієм Скаргою і Євгенією Барсковою. У фільмі також зіграють Рената Литвинова, Сергій Маковецький, Алла Демидова і Олег Табаков.



У своєму двадцять першому фільмі прославлена ​​одеситка виступає не тільки режисером-постановником, а й автором сценарію, "намагаючись розділити ці два начала в собі", і показати на противагу попереднім фільмам, щось не насичене побутом і деталями. А саме - творчий процес як один з найбільш рухливих, особливо в кінематографі, де так багато беруть участь факторів та умов, кон`юнктури, моди і взаємовпливів, повідомили Коррепсондент.net в компанії SOTA Cinema Group.



Герої фільму Кінопроби. Однокурсники - чоловік і жінка, що не зустрічалися багато років. Раптом опинившись у відрядженні в її місті, він вирішує зайти в гості - але не просто так, а щоб з порога спитати поради: як вчинити, якщо Він кохає відразу двох жінок?



Приступаючи до зйомок нової стрічки режисер зазначила, що їй завжди було "дуже цікаво подивитися, як будуть поводитись різні люди в однакових запропонованих умовах. Звідси народилася форма кінопроб як драматургічно життєвої історії", а також звернула увагу на те, що у цьому сценарії реалізується її давнє бажання етюдності.



"Знаєте, як у музиці: гами, вправи, а в результаті, виникають фуги Баха, виникає цілісність, краса, сенс", - сказала Кіра Муратова.



"Цю історію неможливо переказати, як будь-який з фільмів Кіри Муратової. Вони цінні всією сумою вражень від побаченого, - підтверджує продюсер стрічки Олег Кохан. - Тому її почерк визнаний і пізнаваний у всьому світі. На його думку, глядацький потенціал цієї стрічки вийде за межі шанувальників таланту режисера, тому, що він базується на обіграванні кінопроцесу в драматичному ключі з комедійними елементами, які стають своєрідним обрамленням для вічних філософських питань, властивих творам Кіри Георгіївни.



Фільм Кіри Муратової пройшов конкурсний відбір і включений до Програми виробництва національних фільмів 2011-2012.



Зйомки стрічки будуть закінчені до кінця 2011 року, а прем`єра відбудеться на одному з міжнародних кінофестивалів у 2012 році.



Нагадаємо, останньою на сьогоднішній день режисерською роботи Кіри Муратової є фільм Мелодія для шарманки. Стрічка вийшла в 2009 році і зібрала низку нагород на престижних кінофестивалях.



Корреспондент.net