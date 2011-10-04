До Києва їде Кайлі Міноуг
Буде 22 жовтня
22 жовтня відома австралійська співачка Кайлі Міноуг приїде в Київ, щоб стати гостею першого прямого ефіру шоу Х-фактор-2 на телеканалі СТБ.
Кайлі виконає чотири свої пісні, а також зробить глядачам особливий сюрприз, який не розголошується, повідомляє Комсомольская правда в Украине з посиланням на прес-службу СТБ.
Кайлі Міноуг - австралійська співачка, автор пісень і актриса. Вона досягла популярності в середині 1980-х років завдяки ролі в австралійській телевізійній мильній опері Сусіди ще до того, як почала кар`єру поп-співачки.
Підписавши контракт з британськими авторами пісень і продюсерами Стоком, Ейткеном і Уотерманом, Кайлі потрапила в хіт-паради по всьому світу.
За свою кар`єру Кайлі Міноуг випустила одинадцять музичних альбомів. Крім того, вона знялася в декількох фільмах, випускає парфуми і нижню білизну під маркою LoveKylie, а також написала дитячу книгу.
У 2008 році Кайлі Міноуг була визнана гідною Ордена Британської імперії за досягнення в галузі музики. А в 2009 році австралійці назвали її найвідомішою людиною-брендом Австралії.
Нагадай, що шоу Х-фактор - це популярне у всьому світі вокальне шоу. Перший сезон української версії проекту стартував на СТБ минулого року і завершився 8 січня 2011 року. Переможцем та володарем призу в два мільйони гривень став вокаліст Олексій Кузнєцов з Донецька.
Комсомольская правда в Украине