До Києва їде Кайлі Міноуг

22 жовтня відома австралійська співачка Кайлі Міноуг приїде в Київ, щоб стати гостею першого прямого ефіру шоу Х-фактор-2 на телеканалі СТБ.

Кайлі виконає чотири свої пісні, а також зробить глядачам особливий сюрприз, який не розголошується, повідомляє Комсомольская правда в Украине з посиланням на прес-службу СТБ.

Кайлі Міноуг - австралійська співачка, автор пісень і актриса. Вона досягла популярності в середині 1980-х років завдяки ролі в австралійській телевізійній мильній опері Сусіди ще до того, як почала кар`єру поп-співачки.

Підписавши контракт з британськими авторами пісень і продюсерами Стоком, Ейткеном і Уотерманом, Кайлі потрапила в хіт-паради по всьому світу.

За свою кар`єру Кайлі Міноуг випустила одинадцять музичних альбомів. Крім того, вона знялася в декількох фільмах, випускає парфуми і нижню білизну під маркою LoveKylie, а також написала дитячу книгу.

У 2008 році Кайлі Міноуг була визнана гідною Ордена Британської імперії за досягнення в галузі музики. А в 2009 році австралійці назвали її найвідомішою людиною-брендом Австралії.

Нагадай, що шоу Х-фактор - це популярне у всьому світі вокальне шоу. Перший сезон української версії проекту стартував на СТБ минулого року і завершився 8 січня 2011 року. Переможцем та володарем призу в два мільйони гривень став вокаліст Олексій Кузнєцов з Донецька.



Комсомольская правда в Украине

