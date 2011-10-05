Наближається 100-річчя Олекси Гірника

Івано-Франківська обласна рада просить Верховну Раду України прийняти постанову про відзначення 100-річчя від дня народження Героя України Олекси Гірника.

Як передає кореспондент УНІАН, у звернення облради на ім’я голови ВР Володимира ЛИТВИНА йдеться: «28 березня 2012 року минає 100 років з дня народження Героя України Олекси Гірника, який усе своє свідоме життя боровся за незалежність рідної держави. За відкриті протести проти утисків української мови, приниження національної гідності й честі він був арештований і зазнав тортур ще у концтаборах Польщі, куди його у 1937 році відправили з армії».

Депутати облради нагадали, що «радянська влада додала Олексієві Гірнику ще вісім років концтаборів на Колимі». «Та це не зламало патріота, який не зміг змиритися з русифікацією України, перекресленням сутності нації, - йдеться у документі. - Він обрав єдино можливу для себе форму протесту. Акція самоспалення патріота на Чернечій горі біля пам’ятника Тарасові Шевченку, попри всі намагання КГБ приховати та зменшити її, викликала величезний резонанс у світі і довела, що українці готові до найбільших жертв в ім’я незалежності Батьківщини».

Депутати переконані, що «тисяча листівок Олекси Гірника, написаних від руки, і нині свідчать про незнищенність українського духу, прагнення до волі, готовність до боротьби з будь-яким окупантом».

«Звертаємося до Верховної Ради України з проханням прийняти постанову про відзначення 100-річчя від дня народження Олекси Гірника і гідно вшанувати його пам’ять».

Довідка УНІАН. Олекса Гірник здійснив акт самоспалення на Чернечій горі у Каневі у січні 1978 року.

О.Гірник народився у 1912 року в Богородчанах Івано-Франківської області, жив у Калуші. У 2007 році йому присвоєно звання Героя України. З ініціативою про відзначення такої дати виступила Фундація Олекси Гірника.