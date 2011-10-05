У «Парку Київська Русь» пройде міжнародний турнір зі стрільби з лука

У Центр культури та історії Давньої Русі «Парк Київська Русь» (с. Копачів Обухівського району Київської області) 8 жовтня відбудеться міжнародний турнір зі стрільби з лука «Стріла Стародавнього Києва».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Парку, цього дня досвідченні лучники та члени клубів історичної реконструкції будуть змагатися за звання найвлучнішого: зі стрільби з розвороту, на швидкість, двома стрілами, по 2D силуетах тощо.

Глядачі матимуть змогу побачити монгольські, англійські та давньоруські луки, відтворені з історичною достовірністю, а також випробувати їх власноруч.

Гостей «Парку» зустрінуть дружинники, Нестор Літописець, князь Володимир та інші персонажі з історії стародавнього Києва.

Відвідувачі отримають можливість поїздити верхи на конях, скуштувати страви слов’янської кухні, потрапити на ярмарок народних ремісників, придбати сувеніри, взяти майстер-класи у лучників, гончарів та ковалів і, звичайно, прогулятися валами Київського Дитинця.

Офіційний партнер заходу - Всеукраїнський Банк Розвитку.

На турнір «Стріла Стародавнього Києва» 8 жовтня у «Парк Київська Русь» організовується прес-тур для журналістів.

З питань акредитації ЗМІ звертатися за тел.: +38 063 640 79 22, +38 044 461 99 37є

Контактна особа – Ольга ЗАБІЯКА.

Детальна інформація про захід на сайті www.parkkyivrus.com