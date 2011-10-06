Із 1 вересня зростання турпотоку до Криму становило 17,3%

Із 1 вересня зростання туристичного потоку до Криму становило 17,3%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року.

Про це під час прес-конференції в УНІАН повідомив заступник голови Ради міністрів АР Крим – міністр курортів і туризму АР Крим Георгій ПСАРЬОВ, підбиваючи перші підсумки реалізації проекту “Кримський оксамитовий сезон – сезон здоров`я”.

За його даними, в період із 16 по 23 вересня на територію Криму прибули 132 тисячі туристів.

“Ми проводимо політику на користь саме санаторно-курортного лікування й оздоровлення, а не пляжно-курортного” – підкреслив Г.ПСАРЬОВ.

Він нагадав, що проект “Кримський оксамитовий сезон – сезон здоров`я” об`єднує в собі зусилля Кримської влади, туроператорів, об`єктів розміщення (готелів, санаторіїв), а також авіаперевізників. Терміни реалізації проекту – з 15 вересня по 1 грудня 2011 р.

“У результаті роботи в рамках проекту було розроблено спеціальний пакет пропозицій із санаторно-курортного лікування, оздоровлення та реабілітації. Цінова політика цих пропозицій здійснюється за знижками в розмірі близько 50% на жовтень-грудень 2011 року” – повідомив Г.ПСАРЬОВ.

Він висловив надію, що акція позитивно вплине на курортний сезон у Криму навесні й восени наступного року.

Міністр також нагадав, що в Криму проходить величезна кількість різноманітних масштабних заходів і фестивалів.

“Щоб сформувати перелік значущих подій на півострові, Міністерство курортів і туризму починає новий проект – “Подієвий календар 2012” – повідомив Г.ПСАРЬОВ.

Цей проект включатиме всі основні події, які проходять у Криму, або ж плануватимуться міністерством спільно з іншими організаціями.