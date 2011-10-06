Джейсону Стетхему запропонували знятися в нових серіях Форсажа

Компанія Universal Pictures запропонувала акторові Джейсону Стетхему знятися в наступних фільмах серії Форсаж.

Джейсон Стетхем розглядається в якості кандидата на одну з ролей як в шостій, так і в сьомій серіях Форсажа, повідомляється на сайті Twitch Film.

Режисером шостої серії Форсажа стане Джастін Лін, який зняв три з п`яти попередніх фільмів (у тому числі й найбільш комерційно успішний Форсаж-5).

Тепер повідомляється, що Universal має намір випустити і сьому картину. Причому шоста і сьома серія зніматимуться відразу одна за одною в 2012 році.

Стетхем відомий за фільмами режисера Гая Річі - Карти, гроші, два стволи, Великий куш і Револьвер. Також знімався в головних ролях в декількох голлівудських та європейських блокбастерах Перевізник, Адреналін, Війна, Смертельні перегони, Нестримні.

Остання на сьогодні акторська робота Стетхема - роль у фільмі Професіонал (оригінальна назва - Killer Elite) - цей фільм другий тиждень лідирує в російському прокаті.



Lenta.ru

