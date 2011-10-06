Борис Гребенщиков зіграє в Києві п'ять акустичних концертів

5-9 жовтня у Києві пройдуть п`ять творчих вечорів російського поета й музиканта, лідера рок-гурту Акваріум Бориса Гребенщикова.

Музикант виступить у київському театрі Сузір`я в супроводі скрипки, флейти та перкусії. На концертах до БГ приєднається один із провідних народних музикантів Ірландії Браян Фіннеган, котрого називають "королем кельтської флейти".

Під час виступів робитимуть багатоканальний запис, для цього до Києва з Лондона запросили звукорежисера Джеррі Бойза, повідомили Корреспондент.net організатори виступів.

За словами організаторів, серія київських концертів - музичний експеримент, завдання якого за рахунок маленької аудиторії, гри зі світлом і простором створити в залі особливу атмосферу й зафіксувати її у записах.

Крім відомих шанувальникам пісень із більш ніж 25 альбомів Акваріума, на авторських вечорах прозвучать акустичні версії композицій нового альбому Архангельськ, реліз якого відбувся 27 вересня, а також сингли, які БГ вкрай рідко виконує наживо. Крім того, у програмі кожного дня будуть суттєві відмінності. Під час концерту Гребенщиков, за традицією творчих вечорів, відповість на питання публіки.

Як зазначалося, записувати концерти буде Джеррі Бойз, саундпродюсер лондонської Livingston Studio, де вже понад 15 років записує свої альбоми Акваріум. Крім записів Акваріума, Джеррі Бойз також відомий по роботі з десятками знаменитих рок-колективів, зокрема він брав участь у записі легендарного хіта Honky Tonk Women гурту The Rolling Stones і найкращого альбому The Beatles - Revolver.

Початок концертів о 19:00.

Нагадаємо, що 19 вересня 2011 року Борис Гребенщиков і колектив Акваріум виступили у Києві з новою програмою Вогонь Вавилона.



Корреспондент.net

