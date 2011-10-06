У Києві відбудеться виставка робіт Врубеля

8 жовтня в Київському музеї російського мистецтва відкриється виставка Врубель і Київ, присвячена 155-річчю від дня народження художника.

Життя Михайла Врубеля тісно пов`язане з Києвом. Тут почався самостійний творчий шлях художника. Роки перебування в Києві (1884 - 1889), які сам Врубель вважав "найкращим періодом свого життя", були часом стрімкого формування його творчого методу, який став органічною частиною російського модерну.

У Києві він написав такі шедеври, як Дівчинка на тлі персидського килима, Східна казка, Ангел з кадилом та свічкою, саме тут Врубель починає працювати над образом Демона.

Виставка Врубель і Київ присвячена 155-річчю від дня народження художника і є десятою (ювілейною) виставкою творів художника в українській столиці. Експозиції творів Врубеля у Київському музеї російського мистецтва стали традицією з 1976 року, зазначається в повідомленні прес-служби Київського музею російського мистецтва.

Як стверджують організатори виставки, цей музей володіє одним з найзначніших зібрань творів київського періоду, які лягли в основу експозиції Врубель і Київ.

Ідея виставки - показати найзначніші тематичні пласти і різні грані творчості майстра. Експозиція умовно ділиться на чотири розділи (деталі, люди, квіти і боги, ангели, пророки).

На виставці буде представлено близько 120 творів живопису, графіки, скульптури.

Крім того, в рамках виставки будуть проводитися лекції, театралізовані вистави для дітей. На завершення виставки відбудеться фортепіанний концерт.

Виставка Врубель і Київ буде відкрита в Київському музеї російського мистецтва (вул. Терещенківська, 9) з 8 жовтня по 6 листопада 2011 року.

Корреспондент.net

