Пішов з життя Стів Джобс

Пішов з життя один із засновників компанії Apple Стів Джобс.

Як повідомляє радіо «Свобода», причиною смерті стало онкологічне захворювання. Він вмирав важко, останнім часом не міг самостійно пересуватися, а викладені в Інтернеті фотографії про останні дні С.Джобса свідчать про його безпорадність і страждання.

С.Джобсу було 56 років, і за два місяці до смерті він подав у відставку з поста керівника Apple. Сам він це рішення мотивував так: ”Я завжди казав, що якщо колись прийде день, коли я не зможу виконувати обов`язків гендиректора Apple і відповідати очікуванням, я вам скажу про це першим. На жаль, цей день настав. Тож я йду з поста гендиректора Apple”.

Під його керівництвом корпорація свого часу добилася серйозних успіхів. З ім`ям С.Джобса пов`язують такі продукти ринку як мобільний сенсорний телефон iPhone, моноблочні комп`ютери iMac, операційну систему Mac OS X, планшетний комп`ютер iPad і багато іншого.

В історії взаємин С.Джобса та Apple були й непрості часи: він пішов з корпорації, але повернувся, коли справи в Apple пішли погано - залишався крок до банкрутства. Після повернення С.Джобса в 1997 році акції Apple за 13 років подорожчали майже в 400 разів.