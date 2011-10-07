Названо лауреата Нобелівської премії з літератури

У Стокгольмі оголосили лауреата Нобелівської премії з літератури за 2011 рік.

Нобелівську премію з літератури цього року отримав шведський поет Тумас Транстремер.

Нобелівська премія з літератури - одна із найбільш непередбачуваних нагород у світі.

Незважаючи на величезну кількість прогнозів, вважається, що за всю історію існування премії вгадати ім`я її лауреата букмекерам вдавалося лише тричі.

Раніше британські букмекери назвали фаворитів Нобелівської премії з літератури 2011 року. Транстремер, разом із Бобом Діланом і японським письменником Харукі Муракамі посідав друге місце у списку. Лідирував сирійсько-ліванський поет Адоніс, він же Алі Ахмад Саїд Асбар.

Зазвичай у списку, який складає Шведська академія на початку кожного року на підставі надісланих номінацій, є до 350 імен письменників і поетів. У квітні цей список скорочується до 15-20 чоловік і потім - до п`яти кандидатів, із яких у жовтні члени академії вибирають більшістю голосів одного.

Згідно з правилами Нобелівського фонду, імена всіх кандидатів на премію можна буде дізнатися лише через 50 років.

Лауреат Нобелівської премії отримає 10 мільйонів шведських крон (один мільйон євро).

Церемонія вручення Нобелівських премій проходить у Стокгольмі та Осло у день смерті їхнього засновника Альфреда Нобеля - 10 грудня.

Нобелівська премія з літератури вручається із 1901 року. Вибір найкращого в цій номінації за традицією викликає найгостріші суперечки та нарікання на адресу Нобелівських комітетів, адже за життя цю премію так і не отримали такі автори, як Лев Толстой, Август Стріндберг, Генрік Ібсен.

Нагадаємо, що у 2010 році Нобелівську премію з літератури отримав перуанський письменник, один із провідних авторів Латинської Америки - Маріо Варгас Льоса.

Корреспондент.net

