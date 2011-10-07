До Києва їде Робб Янг

Автор британського Vogue, історик і критик моди Робб Янг приїде до Києва гостем Kiev Fashion Days. В українській столиці він презентує свою книгу, в якій досліджує стиль перших леді й жінок-політиків.

Серед героїв дослідження - Мішель Обама, Карла Бруні-Cаркозі, Королева Йорданії Ранія та інші. Автор також присвятив окрему главу дослідженню образу і стилю українського політика Юлії Тимошенко, повідомили Корреспондент.net у прес-службі Kiev Fashion Days.

Відвідувачі презентації зможуть ознайомитися зі змістом книги і особисто задати питання автору - спеціально для гостей події Робб Янг проведе сесію Q&A`s, під час якої кожен зможе поставити запитання автору й отримати на нього відповідь.

За словами організаторів Kiev Fashion Days, Робб Янг приїде до Києва, щоб познайомитися з українським споживчим ринком моди й luxury-товарів, дослідити тутешній стиль - як представлені на показах образи, створені українськими дизайнерами, так і стиль киян поза подіумом.

Історик моди, контриб`ютор британського Vogue Робб Янг - автор книги Power Dressing: перші леді, жінки-політики та мода, що вийшла в лютому 2011 року. У ній автор досліджує стиль найвпливовіших жінок світу, розкриваючи взаємозв`язок суспільного життя і процесів, що відбуваються на вищому рівні, з модою. Так, у своїй книзі Робб Янг розглядає серед інших приклад популярності герцогині Кембриджської, пов`язуючи її популярність з почуттям і проявом почуття стилю.

У першому виданні єдиною героїнею з України стала Юлія Тимошенко, яку Робб Янг назвав "іконою політичного стилю".

"У певному незначному, та відчутному сенсі вона [Юлія Тимошенко] допомогла "поставити Україну назад на карту" глобальної політичної арени", - говорить автор у своєму інтерв`ю Тижневі моди з Дар`єю Шаповаловою.

Крім роботи для британського Vogue, Робб Янг виконує обов`язки старшого редактора спеціалізованого на fashion-індустрії онлайн-ресурсу Luxury Society. Він - автор публікацій у нью-йоркському журналі aRude, також працював фешн-директором журналу Composite у Токіо. 2008 року був у складі журі на British Fashion Council`s NEWGEN award.

Kiev Fashion Days S/S 2012 триватимуть у Києві з 20 по 23 жовтня 2011 року.



Корреспондент.net

