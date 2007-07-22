Помер Олександр Татарський, автор Пластилінової ворони та Колобків

Відомий режисер і мультиплікатор Олександр Татарський помер в ніч з 21 на 22 липня на 57 році життя, повідомив в ефірі радіостанції "Эхо Москвы" генеральний директор студії "Пілот", якою він керував, Ігор Гелашвілі.

Олександр Татарський народився у Києві 11 грудня 1950 р., закінчив Київський інститут театру й кіно, створив більше двадцяти мультиплікаційних фільмів, зокрема "Пластилінову ворону", "Падав торішній сніг", "Слідство ведуть Колобки", "Забрані вітром", "Червоні ворота Расемона". Володар багатьох призів і премій. З 1988 р. - засновник, художній керівник Московської студії «Пілот» (Школа нових екранних технологій).

За попередньою інформацією, похорони відбудуться в середу.