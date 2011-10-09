На своєму ювілеї Ступка заспівав Армстронга (фото)

Відомий український актор Богдан СТУПКА відсвяткував свій 70-й день народження грандіозним концертом у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка в Києві за повного аншлагу.

Богдан Ступка під час виступу трупи театру імені Франка

Як повідомили УНІАН організатори заходу - компанія «Сота Сінема Груп», 7 жовтня понад 1 тис. гостей стали глядачами унікального шоу, в якому поєднувалися автобіографічне оповідання актора, опис його творчого шляху і привітання колег.

Видатного актора зал зустрів стоячи і, безперервно аплодуючи, не даючи розпочати виставу.

Театралізована вистава «Концерт №70 від Ступки», головним героєм якого був іменинник Б.СТУПКА, стала фінальним акордом у циклі творчих вечорів, приурочених до ювілею артиста.

Урочистий вечір Б.СТУПКА відкрив піснею «Let my people go» легендарного джазмена Луї Армстронга.

«Все наше життя – суцільна імпровізація, а отже, все наше життя – це джаз», - сказав на початку виступу ювіляр і виконав перші куплети пісні Л.Армстронга, розташувавшись за ударною установкою. Сидячи за барабанами, Б.СТУПКА приймав численні вітання, розділяючи їх ударами по тарілках.

Олег Скрипка вітає ювіляра

Ювіляра в автобіографічному дійстві зіграли в юності і молодості його онук Дмитро і син Остап.

Наймолодшими акторами, які цього вечора привітали Б.СТУПКУ, були його внучка Устина і львівський дитячий ансамбль «Цьомочки».

Сюрпризом стали поздоровлення друзів і шанувальників таланту актора, які самі не змогли прибути на урочистості. Серед них були Президенти України і Білорусі Віктор ЯНУКОВИЧ і Олександр ЛУКАШЕНКО. Свої відеопривітання передали з Росії Галина ВОЛЧЕК, Олександр КАЛЯГІН, Сергій ГАРМАШ, Валерій ЗОЛОТУХІН, Михайло ШВИДКОЙ, Леонід ЯРМОЛЬНИК, Костянтин РАЙКІН та багато інших.

Богдана Ступку вітають наймолодші артисти - дитячий ансамбль «Цьомочки»

«Богдан СТУПКА зумів виростити урожай із зерен свого таланту, які дав йому Господь Бог», - сказав Геннадій ХАЗАНОВ.

Свої джазові композиції актору присвятили Олег СКРИПКА, вокальна група «Піккардійська терція» та ін.

«Мені завжди говорили: не хвалися, що ти це зробив. Ти - просто провідник ідей, які дали тобі батьки і Господь Бог. Якщо в тебе є здібності, ти не винен це закопати. І ніколи не будь гордим», – сказав артист.

Закінчуючи вечір, ювіляр подякував українському бізнесмену Дмитру ФІРТАШУ, компанія якого стала генеральним партнером ювілейних заходів Б.СТУПКИ.

«Український глядач – найкращий глядач у світі, і його подяка і оплески є кращою нагородою для акторів і меценатів. Ми – громадяни однієї країни, і обов’язок кожного зберегти її культурне багатство. Вважаю, що люди, які допомагають у цьому, – патріоти України», – сказав Б.СТУПКА.

Зал аплодував Богдану Ступці і акторам стоячи

За його словами, кіно і театр є лише частиною можливостей, які дозволяють зберегти культурне багатство України.

У свою чергу Д.ФІРТАШ відзначив, що Б.СТУПКА «в багато чому досяг своєї мети». «Богдан Сильвестрович говорив, що хоче, щоб у світі більше знали про Україну. Вважаю, що багато в чому Богдан СТУПКА досяг поставленої мети – через його фільми, його ролі Україну і українців можуть зрозуміти іноземці», – підкреслив Д.ФІРТАШ.

«Богдан СТУПКА – великий актор нашого часу, він дуже багато чого зробив для кожного з нас, створивши образи, які допомогли багатьом зрозуміти історію і осмислити сучасність України. Через яскраві образи Богдану Сильвестровичу вдалося передати самобутність України, суперечності її історії, тріумфи і трагедії українського народу. СТУПКУ знають і люблять у кожному куточку України і далеко за її межами. Це українець світового масштабу. Це справжній народний артист», – сказав Д.ФІРТАШ.