Роуен Аткінсон більше не гратиме містера Біна

Британський комік Роуен Аткінсон, який зіграв Містера Біна в одноіменному серіалі, заявив, що більше не виступатиме в цій ролі, оскільки його персонаж "не повинен старіти".

"Я завжди вважав Містера Біна вічним персонажем, який не старіє, - сказав в інтерв`ю Бі-бі-сі 56-річний актор. - Я не хочу, щоб він постарів, але якщо я продовжу грати роль, то саме це з ним і станеться, подобається нам це, чи ні ".

"Я б хотів запам`ятати Містера Біна таким, який він був років 5-10 тому", - підсумував англійський комік.

Вперше ідея про персонажа, що став згодом культовим для кінолюбителів, зародилася в голові Аткінсона в студентські роки.

На екранах телевізорів цей потішний нетяма з`явився наприкінці 80-х років і незабаром серіал заробив світову славу. Кількість телеглядачів часом сягала 20 млн осіб.

В даний момент увагу актора сконцентровано на іншому проекті: сіквелі кінокомедії "Агент Джоні Інгліш" - "Перезавантаження".

Оригінал, головний персонаж якого пародіює образ шпигунів-суперагентів (зокрема, Джеймса Бонда), вийшов у світ в 2003 році, а зараз на екрани кінотеатрів виходить друга частина.

Актор, який нещодавно потрапив в аварію на своєму суперкарі, був змушений виконувати кілька каскадерських трюків, що йому не спдобалося.

"Звичайно, іноді доводиться виконувати трюки і йти на ризик, але це створює певні проблеми, оскільки на наступного ранку я зобов`язаний з`являтися на зйомку бадьорий як огірочок", - зізнався Аткінсон.

Корреспондент