Щосекунди продають 15 примірників нової книги про Гаррі Поттера

У Британії опівночі в суботу в продаж надійшла сьома й остання книга про Гаррі Поттера «Harry Potter and the Deathly Hallows».

Публікація останньої книги Джоан Роулінг, назву якої можна перекласти як «Гаррі Поттер та реліквії смерті» стартувала оркестрований продаж у 93 країнах, передає Бі-Бі-Сі.

В українському перекладі книга має вийти восени, хоча її назву не підтверджено.

За словами представників британських книгарень, понад чверть мільйона поціновувачів Гаррі Поттера прийшли опівночі, аби першими отримати примірник книги. Крамниці стверджують, що щосекунди продають 15 примірників нової книги про хлопчика-чарівника.

Одна з мереж супермаркетів, яка продає книгу за зниженою ціною, вже до ранку продала половину своїх запасів – чверть мільйона примірників.

Обсяг продажу попередніх 6-ти книжок, які також вийшли в українському перекладі, становив 235 мільйонів примірників.

Джоан Роулінг, яка опівночі роздавала автографи під час презентації книги в Природничому музеї в Лондоні, застерегла, що деякі читачі можуть бути засмучені, коли прочитають останню книгу.

Дж. Роулінг читала уривки з книги, яка починається словами: «Два чоловіки з’явилися на вузькій залитій місячним світлом вулиці нізвідки, за кілька ярдів один від одного…»

Ті, хто вже ознайомився з книгою, називають її захоплюючою і кажуть, що від неї важко відірватися, проте досить сумною.

Іван Малкович, власник київського видавництва А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, яке володіє ексклюзивними правами на випуск “Гаррі Поттера” українською мовою, підтвердив, що планує влаштувати, як пише преса, феєричну презентацію нової книги восени.

Як повідомляють, українське видавництво продало 700 тисяч примірників шести книг про Гаррі Поттера”. Продаж шостого тому за обсягами й темпами значно випередив російське видання, яке реалізовувалося в Україні.