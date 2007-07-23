Столична влада ініціює прискорення реставрації “Будинку з химерами”

Столична влада розглядає можливість відновлення реставраційних робіт у “Будинку з химерами”, відомого також як «шоколадний будиночок», що на розі вул. Шовковичної та П. Орлика в Печерському районі.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на Головне управління культури і мистецтв КМДА.

За інформацією головного управління, ще у 2000 році міська влада погодила пропозицію щодо того, що будинок одночасно з виконанням функцій приміщення Дитячої картинної галереї слугуватиме й місцем для проведення офіційних прийомів, інших протокольних заходів. Згідно з розробленою ще 1987 року проектно-кошторисною документацією, мали бути проведені реставраційні роботи, які досі не закінчені, оскільки у 1996 році відповідне фінансування було припинене.

Як зазначили у прес-службі КМДА, наразі столична влада вивчає питання відновлення реставраційних робіт. За інформацією Головного управління культури і мистецтв, «шоколадний будиночок» - унікальна пам’ятка архітектури ХІХ ст. - поч. ХХ ст. Він був збудований у 1901 році в стилі неоренесансу за участю архітектора Ніколаєва.

Це двоповерховий будинок з мезоніном, фасад якого має темний тон шоколадного кольору, що і дало підставу назвати його «шоколадним будиночком». Архітектурне оформлення інтер’єрів виконане в різноманітних історичних мистецьких стилях – ренесанс, мавританський, барочний, російський – та в стилі модерн.

Витворами мистецтва є також окремі деталі інтер’єру – дерев’яні віконні рами, панелі, карнизи для штор, віконна фурнітура з художнього лиття, вітражі та інше. Зали другого поверху є пам’ятками образотворчого мистецтва національного значення.

На думку фахівців Головного управління культури і мистецтв КМДА, необхідно вирішити питання про якомога ширше використання цієї унікальної споруди для потреб киян, зокрема як осередку культурно-мистецьких та представницьких заходів.

Як повідомляв УНІАН, Київ пропонує “Будинок з химерами” серед своїх номінантів у загальнонаціональній акції «7 чудес України».