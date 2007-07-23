На Тернопільщині 2007 рік оголошено Роком Соломії Крушельницької

У вересні 2007 року минає 135 років з дня народження співачки зі світовим ім’ям Соломії Крушельницької ( Соломія Крушельницька народилася у селі Білій Тернопільського району). Ця подія є визначною в історії краю, тому 2007 рік оголошено Роком Соломії Крушельницької. Про це повідомив 23 липня власкор ЗІКу.

У селі Білій існує музей славетної землячки. Він має 44-річну історію. До слова, музей у Львові був створений дещо пізніше.

Приміщення музею у Білій в ХІХ було родинним гніздом великої сім’ї Амброзія та Теодори Крушельницьких. За словами директора музею Надії Зюбровської, у приміщенні потрібно провести ремонт, облаштувати довкола музею територію, підготувати друковану продукцію – пам’ятні листівки, буклети, підготувати до видання книгу про Соломію Крушельницьку.

До 23 вересня у школах Тернопільського району та закладах культури відбуватимуться тематичні вечори, круглі столи, книжкові виставки, приурочені 135-річчю з дня народження співачки.

Також у вересні до Білої завітають діячі культури Тернопільщини та України, митці, вчені, кращі художні колективи. Окрім того, відбудуться й заходи регіонального масштабу – науково-практична конференція «Соломія Крушельницька в контексті світової музичної культури» та літературно-музичне свято у ПК «Березіль».