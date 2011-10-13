В Івано-Франківську на Покрову ветеранів УПА возитимуть безкоштовно

В Івано-Франківську на свято Покрови Пресвятої Богородиці, 14 жовтня, ветерани Української повстанської армії їздитимуть у таксі безкоштовно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив начальник управління внутрішньої політики Івано-Франківського міськвиконкому Ігор КІНАШ.

За його словами, на заклик міської влади Івано-Франківська безкоштовно перевозити учасників визвольних змагань 14 жовтня, коли в Україні відзначатимуть 69-ту річницю з Дня створення УПА, відгукнулися керівники декількох служб таксі. І.КІНАШ наголосив, що вони погодились надавати безкоштовні послуги не лише ветеранам визвольних змагань, а й репресованим громадянам.

Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня в Івано-Франківській області урочисто відзначатимуть 69-ту річницю створення Української повстанської армії і вшановуватимуть ветеранів ОУН-УПА та інших визвольних змагань.