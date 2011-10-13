У Києві покажуть український живопис очима фешн-дизайнерів

Із 13 по 17 жовтня в рамках Ukrainian Fashion Week у Мистецькому арсеналі буде представлений проект Модний погляд на альтернативне мистецтво (український альтернативний живопис ХХ століття очима фешн-дизайнерів).

У проекті беруть участь українські дизайнери Федір Возіанов, Лілія Пустовіт, Ігор Кікоть, тандем LUVI. Кожен із них представляє індивідуальне авторське бачення творчості того чи іншого українського художника, що надихнув на створення унікального виробу.

Федір Возіанов обрав творчість Матвія Вайсберга, Лілія Пустовіт інтерпретує роботи Павла Макова, Ігор Кікоть створив фешн-інсталяцію за мотивами картин Валерія Гегамяна, LUVI представлять свій погляд на творчість Іллі Ісупова.

Процес дизайнерської інтерпретації можна буде простежити крок за кроком: живописний твір — дизайнерський ескіз — готовий унікальний виріб, повідомляли у прес-службі аукціонного дому Дукат, організатора цього проекту.

Деякі відібрані роботи виставлять на традиційні осінні торги Дукату, що триватимуть під назвою Українська альтернатива. ХХ.

Нагадаємо, що з 13 по 17 жовтня 2011 року в київському Національному культурно-мистецькому та музейному комплексі Мистецький арсенал триватиме Ukrainian Fashion Week. Свої колекції pret-a-porter сезону весна-літо 2012 покажуть 42 дизайнери, 10 із них у проектах Нові імена та Fresh Fashion.



Корреспондент.net

