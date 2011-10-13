Валерій Меладзе їде у Київ з новою концертною програмою

Російський співак Валерій Меладзе виступить у Києві з програмою "Небеса".

Саме тут він дебютував в 1993 році, з`явившись на сцені фестивалю квітів, і виконавши серед іншого пісню "Не тривож мені душу, скрипка". Тоді вона стала першим великим хітом, і незабаром Валерій був запрошений на "Різдвяні зустрічі" Алли Пугачової і названий одним з головних відкриттів музичного року.

Перший альбом Меладзе видав в 1995 році під назвою "Сера", а на сьогоднішній день у дискографії артиста вже вісім дисків. На альбомі "Вопреки", останньому з них, виявилося місце для експериментів, записаних з двома українськими співачками - Ані Лорак та Анастасією Приходько.

Навесні 2011 року у Києві Меладзе зняв провокаційний кліп на пісню "Побудь зі мною".

І ось восени артист знову в столиці, сповнений сил і натхнення для того, щоб представити нову концертну програму "Небеса". Заголовна пісня програми давно і добре відома шанувальникам співака, оскільки кліп на композицію, розміщений в мережі близько року тому переглянули більше 6 мільйонів осіб.

Корреспондент