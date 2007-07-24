Відбудеться Фестиваль «Лобкова балка»

28 липня 2007 року Мистецьке об`єднання «Остання барикада» запрошує взяти участь у своєму новому витворі : «Східняцькому фестивалі далекобійників «Лобкова балка».

Фестиваль відбудеться у селищі Лобкова балка, яке знаходиться на трасі Київ-Полтава-Харків. Відстань від Києва - десь так 240км. Відстань від Харкова - десь так 220 км. Тобто посередині. Лобкова балка вважається традиційним місцем відпочинку для українських та міжнародних далекобійників.

Характер дійства: літературні читання

Учасники дійства: літератори, які проживають ВИКЛЮЧНО в межах траси Київ-Полтава-Харків.

Винятки: літератори з інших регіонів, за умови, що вони приїдуть власним автотранспортом, тобто стануть почесними ДАЛЕКОБІЙНИКАМИ.

Жорсткі умови відбору: за звірячими умовами, які процвітають в мистецькому об`єднанні «Остання барикада», до участі у фестивалі допускаються ЛИШЕ літератори, що прочитають експромт з максимальним славословієм місцини під поетичною назвою «Лобкова балка», а саме: в текстах розмістять слова(на вибір) «БАЛКА», «ЛОБКОВА», «ЛОБОК».

Неповний перелік тих, хто ризикне взяти участь у фестивалі «Лобкова балка»: Лесь Подерв`янський, Юрко Покальчук, Світлана Поваляєва, Ірена Карпа, Андрій Кокотюха, Лесь Ульяненко, Роман Скиба, Сашко Ушкалов, Андрій Окара, Ростислав Мельників, Олег Коцарєв, Максим Розумний, Михайло Бриних, Тарас Антипович.

Акредитація за телефонами 8 (044) 253 0240, 8 (044) 253 1052

Відповідальні за акредитацію - Омельченко Оксана, Абросимова Євгенія