Макаревич написав пісню «К нам в Холуево приезжает Путин»

Лідер рок-гурту "Машина времени" Андрій Макарович написав сатиричну пісню "К нам в Холуево приезжает Путин", що розповідає про підготовку провінційного міста до приїзду прем`єра. Як повідомляє newsru, відео із запису пісні виклав в інтернет відомий блогер Андрій Мальгін.

Запис був зроблений через кілька днів після з`їзду партії "Єдиної Росії", на якому президент Дмитро Медведєв запропонував висунути Путіна кандидатом у президенти в 2012 році, ця пропозиція була підтримана партійцями.

Через кілька днів Макаревич сказав в інтерв`ю, що розчарований таким розвитком подій: "Мені не дуже подобається все, що відбувається сьогодні. Нам уже розповіли, хто у нас буде президент. Справа не в Путіні, а річ у тому, що є відчуття, що нас позбавляють залишків права вибору".