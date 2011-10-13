На виставці у Тернополі покажуть маловідомі стрілецькі світлини
13:01, 13 жовтня 2011Культура
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Виставку відкриють 14 жовтня
Тернополянам покажуть майже півсотні маловідомих фотографій, які відображають побут і бойові будні січових стрільців. Виставку відкриють 14 жовтня в Українському домі «Перемога», повідомляє ЗІК.
Як розповів куратор виставки Святослав Липовецький, більшість світлин походять з архіву Бойової управи українських січових стрільців у Відні, з них близько 20% пов’язані з Тернопільщиною. Частину фото експонуватимуть уперше.
Організував захід місцевий осередок Спілки Української молоді в Україні за підтримки Тернопільської міської ради та Бродівського краєзнавчого музею.
Виставку приурочили 95-ій річниці боїв під горою Лисоня та святу Покрови Богородиці.
Урочисте відкриття розпочнеться о 14.00.
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