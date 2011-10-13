У Рівному презентовано унікальні документи служби безпеки ОУН-УПА

У Рівному, в інформаційному центрі Українського козацтва «Волинська Січ», презентовано унікальні документи служби безпеки ОУН-УПА, що були знайдені цього літа.

Як передає кореспондент УНІАН, в експозиції представлено понад сотню документів, які дослідники знайшли у загерметизованому молочному бідоні. Він пролежав у землі понад 60 років. Документи свідчать про події кінця 40-х років, що відбувалися на півночі Тернопільської та півдні Рівненської областей.

Дослідники шукали документи з 1991 року. Після повернення із Сибіру про приблизне місце схованки повідомив батько одного з дослідників - учасник національно-визвольних змагань. Але документи почали шукати лише після того, як Україна здобула незалежність.

У бідоні зберігались 14 пакетів документів. Вони містять цінну інформацію про тогочасне суспільно-політичне життя, дані про агентурну мережу, інструкторські матеріали служби безпеки ОУН-УПА.

За даними науковців, знахідка є унікальною, оскільки це перший архів ОУН-УПА на Рівненщині.