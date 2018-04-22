Де народжується український рок, або Фестиваль ”Тарас Бульба-2007” (Фоторепортаж)

Не можна українцям жалітися на відсутність рок-культури, адже і рок-музику начебто маємо, і рок-фестивалі проводимо. Зокрема на початку літа в Полтаві пройшов «Мазепа-фест». Правда, й негараздів чимало. Так, «Рок-Січ», яку започаткував Олег Скрипка в Києві на Дніпрі, цього року довелося перенести на невизначений термін, а масштабний фестиваль «Рок-екзистенція» цього року взагалі провести не вдалося. Позаяк ентузіазму додає наявність в Україні молодих рок-виконавців, які з кожним роком намагаються звучати все професійніше.

Цю думку підтвердив і цьогорічний рок-фестиваль «Тарас Бульба», який з 13 по 15 липня проходив у містечку Дубно, що на Рівненщині. Фестиваль дає шанс молодим рок-виконавцям заявити про себе й можливість виходу на професійну сцену. Однак і в цього заходу непроста історія становлення.

«Тарас Бульба» започаткований ще 1991 року. Тоді він став ровесником незалежності України. З самого початку фестиваль вважався міжнародним – приїздили учасники з Австрії, Росії, Словаччини, Німеччини, Канади, Бельгії, Польщі, Франції, Молдови та Білорусі. З-поміж жанрових категорій допускалося виконання рок-, поп- та етнічної музики. Тут виступали: Віктор Павлік, гурт «Плач Єремії», Руслана, Ольга Юнакова, Марійка Бурмака, Лері Вінн, Каріна Плай, гурт «Очеретяний кіт», «Оркестр Янки Козир» і багато інших. З часом фестиваль окреслив свої межі в рамках українськомовної рок-музики. Проіснувавши до 1994 року, «Тарас Бульба» отримав друге дихання у 2002 році.

З 13 по 15 липня Дубно заполонили учасники фестивалю і шанувальники української рок-музики, яким міська влада люб’язно відвела під наметове містечко територію навколо занедбаного стадіону «Спартак».

На фестивалі функціонували дві сцени – велика (вечірня). На якій проходили конкурсні виступи та гала-концерт, і мала, яка знаходилася у пивному барі «Альт».

Два перші дні триденного рок-фестивалю – 13-14 липня – на великій сцені в центрі Дубно тривала конкурсна програма. Тут же навпроти сцени сиділо й журі, яке по гарячих слідах оцінювало конкурсантів. Адже «Тарас Бульба» перш за все фестиваль-конкурс молодих українських рок-виконавців.

Учасником фестивалю «Тарас Бульба» міг стати український рок-виконавець чи ро-гурт, який пройшов конкурсний відбір за підсумками проміжних турів у Києві, Львові, Тернополі. На конкурсній сцені в Дубно учасники-переможці регіональних конкурсів виконували 1-2 пісні, якими мали завоювати високу оцінку журі та схвалення і підтримку публіки. Молоду рок-Україну на фестивалі представляли гурти зі Світловодська, Виноградова, Полтави, Сум, а також Львова та Києва.

На третій день фестивалю, коли переможці вже були відомі й конкурсна напруга спала, відбулося нагородження кращих і святковий гала-концерт. Гран-прі «Тараса Бульби-2007» дісталося львів’янам «Кожному своє», яких було визнано кращою командою фестивалю. Інші представники міста Лева – гурт «7 небо» – здобули ІІІ премію фестивалю і відзнаку кращому гітаристу.

Першу премію здобули старожили «Тараса Бульби» з міста Кременчук – гурт «Pins», для яких цьогорічний виступ став четвертим за рахунком виступом на рок-фесті. Цього разу їм таки вдалося схилити журі на свій бік. Другу премію повіз до Луцька гурт «Slap». Ще одна луцька команда «Ауткрай» стала дипломантом фестивалю. Відзначили члени журі й дві київські команди: «Витівки» – приз кращому бас-гітаристу та «Smaragda» – спеціальний приз від спонсора.

Не забули й про Приз глядацьких симпатій, який за логікою подій дістався місцевому гурту «Світло темряви» (м. Дубно), хоча серед дубенчан активних прихильників року не спостерігалося.

Дещо здивувала відсутність у списку переможців львівської команди «Інкунабула», яка забавляла виконанням рок-коломийок. Однак журі вирішило інакше. Мабуть, правда на їхньому боці, адже вони – професіонали.

Хедлайнерами «Тараса Бульби-2007» були дипломанти фестивалю попередніх років і найочікуваніший гість – Шон Карр та гурт «D.V.S.». Британський виконавець розігрів публіку кількома піснями, спантеличив англійською мовою і схилив на свій бік знанням української культури, виконавши пісню «Wild» – своєрідний мікс англійського року з мотивами коломийок і пісень Руслани. Останньою композицією його репертуару був англійсько-український дует з гітаристом гурту «D.V.S.».

Під заключні вдячні слова мера та інших чиновників, які вклали чимало зусиль в організацію фестивалю, а також під спалахи святкового феєрверку «Тарас Бульба-2007» урочисто завершився.

Якщо упустити деякі організаційні похибки, які частенько трапляються на різних заходах, то фестиваль вдався на славу. Цікавим виявився досвід спілкування з представниками рокерівсько-панківської субкультури. Та й взагалі – кожен фестиваль – свято душі. Головне, щоб ваше серце втрапило в унісон з виконуваною музикою. А решту це вже дрібниці.

Євгенія Ковалевська