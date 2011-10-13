В Афганістані не залишилося жодної християнської церкви

За даними Держдепартаменту США в Афганістані не існує на даний момент жодної християнської церкви. Це є наочним показником реального рівня релігійної свободи, яка існує в Афганістані сьогодні через десятиліття після вторгнення американських військ у країну та усунення режиму Талібану, передає CNS News.

За цей період американські платники податків витратили 440 мільярдів доларів на підтримку нового уряду Афганістану, при цьому в ході військових дій, за офіційними даними, загинуло більше 1700 громадян США.

Останню загальнодоступну християнську церкву в Афганістані було знесено у березні 2010 року, згідно з даними доповіді держдепартаменту США про релігійну свободу у світі. Доповідь була опублікована минулого місяця і включає статистичні дані станом на 31 грудня 2010 року. Також згідно з опублікованими даними в країні не існує жодної християнської школи.

"Не існує жодної публічної християнської церкви. Суди не підтримали прохання церкви про підтвердження договору, укладеного на 99 років, і землевласник зніс будівлю церкви у березні 2010 року, – гйдеться у доповіді. – Приватні каплиці та церкви міжнародних організацій різних конфесій існують лише на декількох військових, будівельних базах, в італійському посольстві".

Крім того, останнім часом в Афганістані спостерігається істотне зниження рівня релігійної свободи, вважає влада США. "Знизилась повага до релігійної свободи з боку уряду Афганістану. У першу чергу це спостерігається у законодавчих та виконавчих актах щодо християн і християнських спільнот. Негативна громадська думка і підозрілість по відношенню до діяльності християн, а також мусульман, що перейшли у християнство, веде до переслідування цих груп", – наголошується у доповіді.

"Ситуацію посилюють також безвідповідальність уряду і відсутність системи правового захисту суспільних груп та окремих індивідуумів. Більшість християн відмовляються відкрито сповідувати свою релігію і збиратися для громадських богослужінь", – йдеться у доповіді.