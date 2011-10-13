На Андріївському узвозі натикають багатоповерхівок?

Громадськість занепокоєна можливим будівництвом нових багатоповерхівок на Андріївському узвозі в Києві під приводом «реконструкції».

Про це представники громадських організацій заявили в ефірі ток-НЕшоу «Київський форум».

Зокрема, в ефірі «Київський форуму» заступник голови з питань розвитку території Подільської районної в м. Києві державної адміністрації Олександр КОРОЛЮК повідомив, що до Дня Києва (відзначається в останню неділю травня. – УНІАН) на Андріївському узвозі буде завершений лише перший етап реконструкції, а саме: перекладення інженерних мереж і відновлення бруківки. За інформацією чиновника, саме Подільська РДА є замовником цих робіт. На думку О.КОРОЛЮКА, відновлення інженерних мереж є першочерговою потребою вулиці, адже востаннє в її реконструкцію вкладалися кошти у 1980 році – напередодні Олімпіади.

Проте, присутні в студії представники громадськості висловили занепокоєння можливим будівництвом нових багатоповерхових будинків на Андріївському узвозі під приводом «реконструкції».

«Це ніякі не плани. І мене дивує намагання зробити з цього міф. На сьогоднішній день є два узгоджених проекти. Проект бізнес-центру «Поділ-плаза» на місці фабрики «Юність» у семиповерховому варіанті. Та готель з підземним паркінгом, восьмиповерховий. Цей проект також узгоджений», – зазначив член Національного союзу архітекторів України Георгій ДУХОВИЧНИЙ.

Натомість, співголова ГО «Громадська рада «Андріївський узвіз», президент Асоціації артгалерей України Віктор ХАМАТОВ висловив сумнів щодо можливості реконструювати фасади будинків на Андріївському узвозі. Адже, за його інформацією, 14 споруд «були захоплені злочинним шляхом і перепродані офшорним компаніям». «4 земельні ділянки також були відведені під готелі та бізнес-центри. Таким чином, Андріївський узвіз вже не належить Україні», – наголосив громадський діяч.

Як повідомляв УНІАН, реконструкцію Андріївського узвозу планується завершити до проведення Євро-2012. Передбачаються роботи з перекладання інженерних мереж, перекладання бруківки та зміну покриття тротуарів на узвозі з пониженням їх рівня, ремонт фасадів тощо. Раніше голова КМДА Олександр ПОПОВ заявляв, що на реконструкцію Андріївського узвозу необхідно близько 150 млн. грн.