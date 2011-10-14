В Києві відкрилася виставка, присвячена 70-річчю Богдана Ступки

У Київському музеї театрального, музичного та кіномистецтва відкрилася виставка "Художня всесвіт", присвячена 70-річчю провідного актора українського кіно і театру Богдана Ступки. Про це повідомляє GolosUA.com.

Завідуюча відділом історії театру і куратор виставки Світлана Валуца ​​зазначає, що ювіляр "прожив" більше 200 різнопланових ролей в кіно і на сцені.

"Богдан Сильвестрович має багатогранні акторські таланти: може зіграти і трагедію, і комедію, і трагіфарс. Він актор без амплуа, а це - вищий пілотаж в акторській майстерності", - зазначила вона.

Виставка умовно розділена на три частини: три "світу", які складають "всесвіт" актора - це гра в кіно, гра в театрі і звичайне життя поза сценою. Головні експонати - фото з ​​сімейного альбому, театрального і кіноархіву, фотографії, де актор зображений у різних образах: Миколу Задорожного, Дяді Вані та Тев`є - молочника, короля Ліра. А ще макети театральних сцен, замальовки, нагороди та театральні костюми Б. Ступки. Експозиція «Художня всесвіт» працюватиме до 7 листопада.