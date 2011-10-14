Діма Білан побив зірку Голівуду через дівчину

На зйомки свого нового кліпу Діма Білан запросив голлівудську зірку Йєна Сомерхолдера і прихопив свою нову подругу-модель. Ось тільки не все пішло за сценарієм.

"Сліпа любов" - саме так називатиметься новий кліп Білана. Втім, чи може сценарій не відомий, але на знімальному майданчику вже киплять неабиякі пристрасті. Запрошена зірка Йєн Сомерхолдер, томний красунчик Деймон з нашумілих "Щоденників вампіра", задивився на подругу Діми модель Юлію Крилову.

Співак такого не зміг стерпіти і накинувся на суперника з кулаками. Обійшлося без серйозних каліцтв, але свою жінку Білан відстояв.

Пізніше російська зірка прокоментувала те, що трапилося: "Я трохи захопився, увійшов в роль і вдарив Йена в ніс ліктем. Слава богу, обійшлося без видимих ​​ушкоджень. Після бійки ми по-братськи обнялися. Якщо чесно, заради Юліани я готовий набити морду будь по-справжньому ".

Ця бійка, швидше за все, увійде в кліп, а крім неї, у кліпі будуть присутні і еротичні сцени - як за участю Білана, так і за участю Йєна Сомерхолдера.

ТСН