Хіларі Суонк шкодує про свою поїздку на день народження Кадирова

Володарка двох премій Оскар, голлівудська актриса Хіларі Суонк жалкує про те, що їздила до Чечні на день народження Рамзана Кадирова.

Суонк сказала, що нічого не знала про викрадення та позасудові страти в Чечні, інакше б ніколи не поїхала на концерт.

Нагадаємо, що Хіларі Суонк, Жан-Клод Ван Дамм, Ванесса Мей та інші російські й іноземні знаменитості виступили 5 жовтня на концерті, присвяченому Дню міста в Грозному і дню народження Кадирова.

"Я сьогодні бачила так багато гарних, прекрасно одягнених людей, що навіть у Нью-Йорку стільки не зустрінеш. Для мене велика честь бути тут. Я щаслива бачити, що республіка відновлена", - сказала тоді актриса.

Зірка також привітала Кадирова з днем народження і висловила сподівання, що зможе коли-небудь приїхати до Грозного із прем`єрою свого фільму. Російські ЗМІ зазначали, що Суонк стала єдиною, хто привітав Кадирова з днем народження.

Пізніше міжнародна організація Human Rights Watch розкритикувала західних зірок за участь у шоу, оскільки це, на думку правозахисників, "споганює страждання незліченних жертв порушень прав людини" в Чечні.

Нагадаємо, Суонк є володаркою двох премій Оскар — за ролі у фільмах Хлопці не плачуть і Крихітка на мільйон.

Корреспондент