Майстер зі Слов’янська створив унікальну картину «Святе таїнство»

Картина «Святе таїнство» - кандидат у Книгу рекордів України. Вона складається з 40-а тисяч дерев’яних кубиків. Площа кожного з них менша від сантиметра. З такими малесенькими деталями, каже майстер, ніхто у світі не працює.

Така техніка називається маркетрі. Анатолій Назаров, майстер із Слов’янська на Донеччині, створив це мозаїчне панно. Тут 20 порід дерев і 30 відтінків кольорів. Синій і жовтогарячий автору довелося створювати штучно.

Квадратики, як пікселі у фотографії. Чим їх більше, тим вони дрібніші, а картина витонченіша. Свої роботи Анатолій Назаров порівнює з вишивкою, де замість нитки з голкою – дерево з клеєм. Розмір виробу метр 37 на метр 67. З окладом він буде трохи більшим. Його робить інший майстер. Місяців за 2 дерев’яну мозаїку одягнуть у гідне обрамлення. Вартість такого полотна майстер оцінює щонайменше у 10 тисяч євро. Однак покупців і замовлень поки немає. Анатолій Назаров зізнається: більше хочеться творчого визнання.

«Про мої роботи ніхто не знає, хоча аналогів таких робіт немає в світі. Хотілося б мені потрапити на яку-небудь виставку марнославства в Київ, щоб там колекціонери звернули на мої роботи увагу», - розповідає майстер.

Анатолій Назаров освоїв ще одну унікальну техніку, яку називає своїм брендом. Замість кубиків використовує шестигранники. З них майстер мріє створити полотно, яке стало б символом України. Справа за малим – знайти небайдужого мецената. // «ФАКТИ», ICTV