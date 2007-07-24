Оголошено конкурс на кращий проект пам’ятника Степану Бандері

Керівник Тернопільщини Іван Стойко й Тернопільський міський голова Роман Заставний підписали документ про оголошення відкритого конкурсу на кращий ескізний проект пам’ятника Степану Бандері в Тернополі. Про це повідомили ЗІКу в прес-службі Тернопільської облдержадміністрації.

Як зазначено у згаданому документі: «Враховуючи заслуги перед Україною, неоціненний вклад у боротьбу за національне визволення та незалежність Української держави внесений подвижником національної ідеї, патріотом України Степаном Бандерою, а також з метою увіковічення образу видатного сина українського народу оголосити відкритий конкурс на кращий ескізний проект пам’ятника Степану Бандері, спорудження якого передбачається здійснити на земельній ділянці біля адміністративного будинку обласної державної адміністрації та обласної ради по осі вулиці Замкова у м. Тернополі».

Також визначено склад журі відкритого конкурсу на кращий ескізний проект пам’ятника Степану Бандері в Тернополі. До його складу увійшли голова ТОДА Іван Стойко (голова оргкомітету, голова журі), заступник голови ТОДА Анатолій Вихрущ, Тернопільський міський голова Роман Заставний, архітектор, член Національної спілки архітекторів України, секретар журі Сергій Гора, представники Національної спілки архітекторів України та Національної спілки художників України, керівники окремих структурних підрозділів ТОДА та міської ради.

Фінансове забезпечення підготовлення та проведення відкритого конкурсу здійснюється за рахунок коштів організаційного комітету зі спорудження пам’ятника. Організаційне забезпечення проведення відкритого конкурсу покладено на організаційний комітет та управління аналітики та прогнозування внутрішньої політики ТОДА спільно з управлінням культури обласної державної адміністрації.

Конкурс триватиме з 1 серпня до 1 жовтня 2007 року, а підведення його підсумків заплановано зробити до 15 жовтня.

З авторською групою, проект якої отримає першу премію, буде укладено угоду про подальше проектування пам’ятника з метою його реалізації. Залежно від досягнутих конкурсантами результатів, журі має право присудити не всі премії.

Для відзначення трьох кращих проектів встановлюються три премії: перша — 5000 грн. друга — 3000 грн. третя — 2000 грн.

Рішення журі є остаточним і не може бути змінено, в тому числі й організатором конкурсу. У разі рівного розподілу голосів, поданих за конкурсний проект, голова журі має право вирішального голосу.