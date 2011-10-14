Сьогодні в Києві презентують Літературний салон Анни Димної

Сьогодні о 19 годині в Молодому театрі відбудеться досить незвична акція. Польський інститут представить до уваги українського глядача Літературний салон краківської акторки Анни Димної. Троє польських та троє українських акторів читатимуть вірші польських поетів у супроводі акордеонної музики у виконанні тріо “Motion”.

Такий салон існує в Кракові вже майже десять років. Щонеділі о 12 годині читання відбуваються в Театрі імені Юліуша Словацького.

– Усе почалося з того, що ми засумували за поезією, - розповідає Анна Димна, - адже вона зникає з нашого життя. Одного разу мені наснилося, що я дуже знервована, але потім відкриваю 116-й сонет Шекспіра – і заспокоююся. Після цього я поговорила з колегами, й ми вирішили влаштовувати такі салони. Спершу з нас сміялися, мовляв, якісь божевільні, читатимуть вірші, хто прийде це слухати? Але вже на перший салон прийшов такий натовп людей, що не всі вмістились у залі. Так само й на наступні. І ось сьогодні в нас буде 353-й салон. Ми повідкривали філії в різних польських містах. Подібні салони існують у багатьох містах Європи. Непогано було б, якби щось таке з`явилось і в Києві. Адже поезія робить людей кращою. Ми читаємо свої улюблені вірші, на цих салонах зустрічаються друзі, різні покоління акторів, родичі, це справді особлива атмосфера.

Анна Димна, Катажина Завісляк і Радослав Кшижовський читатимуть вірші Віслави Шимборської, Чеслава Мілоша, Збіґнєва Герберта, Яна Твардовського і Тадуеша Ружевича. Їхньою принциповою засадою, кажуть актори, є саме читати, а не театралізовано декламувати вірші, “бо самим поетам то не сподобалось би”. Українські переклади поезії прочитають актори Поліна Лазова, Ігор Славинський, Марк Дробот.

Музичну частину салону забезпечить “Motion Trio” – краківські акордеоністи Януш Войтарович, Марцін Галажин і Павел Баранек. Вони виконають твори Шопена, Кіляра і Шимановського у своїх доволі специфічних обробках.

Літературний салон у Києві відбувається в рамках головування Польщі в Раді ЄС.