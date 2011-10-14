У Чернігові розпочався фестиваль театрів ляльок

У Чернігові розпочався VI фестиваль театрів ляльок.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники фестивалю "Лялькові рандеву в Чернігові" пройшли урочистою ходою у костюмах великих ляльок вулицями міста до Красної площі, де лялькарі запустили у небо символічний вимпел фестивалю – зображення їжака з яблуками.

До Чернігова для участі у фестивалі прибули представники лялькових театрів з міст України, Росії та Білорусі.

За інформацією завідувача літературної частини Чернігівського обласного театру ляльок Мирослави ГУБАР, відкриє фестиваль вистава "Цигани" за поемою Олександра Пушкіна – це спільний проект київського театру "Равлик" і Курського державного театру ляльок.

Фестиваль триватиме до 16 жовтня.