У Чернігові розпочався фестиваль театрів ляльок
16:57, 14 жовтня 2011Культура
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Учасники пройшли урочистою ходою
У Чернігові розпочався VI фестиваль театрів ляльок.
Як передає кореспондент УНІАН, учасники фестивалю "Лялькові рандеву в Чернігові" пройшли урочистою ходою у костюмах великих ляльок вулицями міста до Красної площі, де лялькарі запустили у небо символічний вимпел фестивалю – зображення їжака з яблуками.
До Чернігова для участі у фестивалі прибули представники лялькових театрів з міст України, Росії та Білорусі.
За інформацією завідувача літературної частини Чернігівського обласного театру ляльок Мирослави ГУБАР, відкриє фестиваль вистава "Цигани" за поемою Олександра Пушкіна – це спільний проект київського театру "Равлик" і Курського державного театру ляльок.
Фестиваль триватиме до 16 жовтня.
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