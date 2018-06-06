Український тиждень моди розпочали «єдинороги» та «ельфи»

У Києві стартував черговий, уже 29-тий Український тиждень моди. Місцем його проведення знову обрали Мистецький Арсенал, до 17 жовтня тут свої колекції сезону «весна-літо-2012» представлять понад 40 українських дизайнерів. Для модників підготували й ще один сюрприз – експозицію «Межі тіла», присвячену 20-тій річниці незалежності України. Тут можна відслідкувати українську моду від самих її початків і донині. Що називається – втерти носа скептикам, які доводять, що нашої моди не існує як явища…

Те, що українська мода таки має шанс на існування, доводить, приміром, Лілія Пустовіт, яка своїм показом традиційно відкрила Український тиждень моди. Речі від дизайнерки віднедавна можна придбати в шоу-румі в Мілані, а в Києві вона показала колекцію під промовистою назвою «У юності й минулого в полоні».

Речі від Пустовіт і справді для жінок кожного віку – тут і довгі шовкові сукні, і легкі спідниці, все – у стриманих тонах. Правда, цього разу колекція Пустовіт була все ж трохи яскравішою, ніж зазвичай, дизайнерка використала у вбранні навіть коралово-червоний – як символ «нового життя, що приходить із весною». Із перших рядів колекцію оцінювали депутатка Ірина Геращенко, прес-секретар Віктора Ющенка Ірина Ванникова, дружина боксера Віталія Кличка Наталія, донька Голови Верховної Ради Володимира Литвина Олена. Залишились у захопленні – всі модниці назвали колекцію жіночною і легкою, пообіцявши вже в найближчі дні придбати собі щось із неї.

Дизайнерка Вікторія Гресь занурила гостей показу в Італію – показ присвятили містечку Портофіно, починали його з оголошення стюардес, а загалом на дійстві творилося справжнє літо.

Тут вам і широкополі яскраво-жовті капелюшки, і легесенькі сарафани, і літні костюми, трохи схожі на шовкові піжами. А от у кольорі розмаїття не так уже й багато – колекція витримана в чорно-білих тонах, доповненим хіба що тим самим яскравим-жовтим.

Справжній авангард спробувала створити на подіумі Олена Буреніна. Розпочали її показ юнаки, які по-господарськи розчищали подіум порохотягами. Із ними ж потім і дефілювали сценою. Символізувало це «очищення простору», правда, незрозуміло було, як із цим «очищенням» в’яжуться вифарбовані в червоне вуха моделей та незрозумілі зачіски, що нагадували гострі цвяхи. Та й сама колекція здалась трохи кострубатою – надто чіткі лінії силуетів, надто багато строгих тонів.

Зате Олексій Залевський укотре влаштував на подіумі справжнє шоу. Цього разу – у стилі середньовіччя. У рицарські обладунки модельєр перетворив светри та футболки з принтами у вигляді лат, а ще – начепив на моделей стільки металу, що вони на подіумі аж дзвеніли. А вінчали все це… сріблясті роги на головах дівчат (вони виходили в образі казкових «однорогів») та обличчя, заклеєні шматочками фольги.

У фіналі показу на подіум вийшли моделі в образах «поранених ельфів», із їхніх спин стирчали мечі, а обличчя виражали біль і розпач… Обійнявшись, «ельфи» трохи постраждали на подіумі, а згодом до них вибіг і життєрадісний Олексій Залевський, який для шоу сам трохи примарафетився – наклеїв довгі ельфські вуха. Багатьом це шоу здалось трохи незрозумілим, проте виглядало справді феєрично. Чого нашим дизайнерам, чесно кажучи, часто бракує. Про це свідчать і перші ряди залу, в яких раніше було повнісінько зірок, а зараз вони покази Української моди все більше ігнорують…

Яна Данилевська

Фото УНІАН