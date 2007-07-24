Колоквіум на тему: Сібіу як місто франкофонії

Міністерство культури й туризму України інформує про проведення міжнародного колоквіуму на тему: «Сібіу як місто франкофонії. Захист і сприяння культурному розмаїттю у контексті розширення франкофонії» (8 – 11 листопада 2007 р., м. Сібіу, Румунія) у рамках програми «Сібіу – культурна столиця Європи 2007 року».

У ході колоквіуму передбачається обговорення питань політичного та стратегічного виміру франкофонії у контексті її розширення, а також культурного розмаїття і використання місцевого досвіду культурного співробітництва. До участі в заході запрошуються студенти, аспіранти та професори університетів, які безпосередньо займаються згаданою проблематикою. Колоквіум проходитиме на базі університету імені Лучіана Блага в м. Сібіу.

Заявки на участь у колоквіумі й тези до виступів мають бути подані французькою мовою до Управління міжнародних зв’язків Міністерства культури й туризму України (тел. 234 41 93, ел.пошта: gt@mincult.gov.ua) не пізніше 10 вересня 2007 р.

За матеріалами: Урядовий портал Міністерства культури й туризму