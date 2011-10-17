14 жовтня в Івано-Франківську відбулися урочистості з нагоди 69-ї річниці створення УПА.

Як передає кореспондент УНІАН ветерани Української повстанської армії з усіх районів Прикарпаття з великим портретом провідника ОУН Степана Бандери і державним прапором пройшли урочистою колоною вулицями Івано-Франківська на Вічевий майдан, де за участю лідерів ряду партій та громадських організацій, молоді, пластунів, козаків реєстрового козацтва відбулося урочисте віче.

Священики різних конфесій відслужили екуменічний молебень до Покрова Матері Божої. Потім про боротьбу Української повстанської армії розповів голова Братства ОУН-УПА Карпатського краю Фотій ВОЛОДИМИРСЬКИЙ.

За його словами, у цей святковий день «ми на рідній земілі, а в помислах - біля могил наших побратимів, котрі загинули за нашу державу». «На жаль, більше біля символічних могил, бо де справжні поховання наших героїв – таємниця, - наголосив ветеран УПА. – Де більшовицькі сатрапи їх заховали від нашого народу – мало кому відомо».

Він нагадав, що «у нас не було демобілізації». «Ми й надалі в рядах борців за розбудову незалежної Держави Україна», - додав Ф.ВОЛОДИМИРСЬКИЙ.

Псля віча святковою колоною його учасники пройшли до Меморіального скверу, де священики відслужили панахиду біля Хреста жертвам політичних репресій, а присутні поклали вінки і квіти на могили загиблих.

На завершення в обласному академічному музично-драматичному театрі імені Івана Франка відбулися урочистості і святковий концерт за участю кращих мистецьких колективів області.

Нині на Прикарпатті проживає 1100 ветеранів ОУН-УПА.